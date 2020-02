Coronavirus könnte 60% aller Menschen infizieren

Bereits mehr als 1000 Tote durch 2019-nCoV in China

Leungs Warnung kam, nachdem der Leiter der Weltgesundheitsorganisation WHO kürzlich erklärt hatte, dass die jüngsten Fälle von Coronavirus-Patienten, die China noch nie besucht hatten, nur die „Spitze des Eisbergs“ sein könnten. Die übergeordnete Frage sei, die Größe und Form des Eisbergs herauszufinden, sagt Leung. Die meisten Experten gehen davon aus, dass jede infizierte Person das Virus im Schnitt an rund 2,5 andere Personen überträgt. Bis dato hat das Virus in China mehr als 1000 Menschen das Leben gekostet.