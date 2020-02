Debakel! Leader musste nach Megalauf abtreten

Bitterst! Die Bulls liefen daheim gegen die Capitals in ein 1:6-Debakel, büßten dazu mit dem ersten verlorenen Saisonduell Platz eins in der Pick-Runde ein. Nach 50 Runden, in denen der Dauer-Leader von der Eishockeyliga-Spitze lachte. Die neue Nummer eins heißt Bozen - 5:2 gegen Graz. Die Südtiroler haben damit auch das Ticket für die Champions Hockey League gelöst. In der Quali-Runde das Play-off fix gemacht: Villach und Linz.