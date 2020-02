„Die letzte Chance für Bregenz“

Durch die Verlegung der Seestraße in den Untergrund verliert Bregenz den Schmutz, den Gestank und die Sperrigkeit der Autos. Dafür bekommt es Plätze zum Flanieren und für die Gastronomie. In unserer Vision kann ich vor dem Milchpilz eine Eiersemmel essen, ohne von Autos umzingelt zu sein. Bregenz bekommt also wieder Platz für das, was alle brauchen: Erholung. Gleichzeitig generieren wir Flächen, auf denen Investoren bauen können - damit lässt sich auch Geld verdienen. So pragmatisch muss man das sehen. Auch der Bahnhof muss verlegt werden. Von seinem jetzigen Standort ins Zentrum. Straße und Bahnhof wollen wir verändern. Alles andere müssen dann Soziologen, Städteplaner, Landschaftsplaner etc. in die Hand nehmen. Auch, was der Investor wirklich will, muss erst abgeklärt werden. Will er an einem Standort zehn, zwölf oder 14 Stockwerke hoch bauen? Klar ist: Durch die Maßnahmen gewinnen wir sehr viel Fläche. Allein schon durch den Platz, den der Bahnhof derzeit frisst.