Leverkusen: „Njet“ zum Moskau-Offert für Dragovic

Die EURO-Endrunde rückt immer näher, in einem Monat trifft sich das Team zum ersten Lehrgang mit den beiden Länderspielen in Swansea gegen Wales (27. März) und in Wien gegen die Türkei (30. März). Klar, dass das Gerangel um die Plätze immer größer wird, jeder will Leistung zeigen, dabei sein. Gilt auch für Aleksandar Dragovic, eine Stütze in der Quali, bei Leverkusen aber meist nur zweite Wahl, zuletzt in der Europa League gegen Porto war er nicht einmal im Kader gestanden.