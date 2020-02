Minister: „Situation sehr genau beobachten“

Nach dem Ausbruch des Corona-Virus in Norditalien gelten in Österreich erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Angst und Schrecken seien hingegen fehl am Platz: „Wir haben in Österreich bisher bei 181 Verdachtsfällen Testungen durchgeführt, alle waren negativ“, beruhigte das Gesundheitsministerium von Rudolf Anschober am Samstagnachmittag. Auch Innenminister Karl Nehammer bezeichnete die Lage als „weiterhin stabil“ - dennoch: „Es gilt nach wie vor, wachsam zu sein und die Situation sehr genau zu beobachten.“