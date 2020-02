Zweiter Corona-Todesfall in Italien gemeldet

Der in Padua verstorbene Italiener sei zuvor positiv auf das Virus getestet worden, bestätigte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Samstag. Der 78-jährige Patient war dem Minister zufolge wegen einer anderen Krankheit vor etwa zehn Tagen in einem Krankenhaus in der Region Venetien behandelt worden. In der Lombardei und in Venetien wurden bisher 29 Fälle gemeldet. Die am Samstag verstorbene Frau soll in der Lombardei mit einem infizierten 38-jährigen Mann in Kontakt gekommen sein und sich deshalb mit dem Virus angesteckt haben, vermeldeten die Gesundheitsbehörden. Das Alter der Frau war vorerst unbekannt.