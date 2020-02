Gemeinderatswahlen: An der Spitze fehlen Frauen

Bei den steirischen Gemeinderatswahlen am 22. März stehen vor allem männliche Kandidaten als Bürgermeister zur Wahl. Frauen sind in vielen Listen besser vertreten als 2015 - allerdings stehen sie noch immer lieber in der zweiten Reihe. Einer der Gründe: die Doppelbelastung durch Arbeit und Familie.