Lehrer vor Gericht: Schülerinnen begrapscht?

Opfer vertraute sich einer Älteren an

Nun sorgt aber eine andere Lehrkraft für Negativschlagzeilen. Vor ungefähr einem Jahr startete die Staatsanwaltschaft Graz die Ermittlungen gegen einen 54 Jahre alten Mitarbeiter der Berufsschule, der damals noch dazu als Vertrauenslehrer eingesetzt war. Und genau während eines solchen Gesprächs soll er eine damals 15 Jahre alte Schülerin am Gesäß und am Oberschenkel begrapscht haben. Das Mädchen vertraute sich damals einer älteren Mitschülerin an, die den Vorfall der Direktion meldete. Diese erzählte auch von einer anderen Berufsschülerin (17), der dasselbe mit dem nun Beschuldigten widerfahren sein soll.