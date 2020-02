Steirisches Kulturerbe soll in die Verfassung

Am heutigen Freitag bringt die FPÖ einen politisch brisanten Antrag in den steirischen Landtag ein: Die blauen Abgeordneten - allen voran Kultursprecher Marco Triller - fordern eine Änderung der Landesverfassung. Und zwar soll der Schutz des weiß-grünen Kulturerbes künftig im Verfassungsrang - das heißt, hierarchisch über einem „normalen“ Gesetz - stehen: Ein „langfristiger Erhalt“ der landestypischen Brauchtümer und Traditionen sei „besonders erstrebenswert“ - so steht es in dem Papier, das im Europa-Ausschuss am 3. März behandelt werden soll und für heftige Debatten sorgen wird.