Der Bullen-Sturm auf Frankfurt hat begonnen

„Wer nicht hüpft der ist aus Frankfurt“: Die Fans des FC-Salzburg sorgten bereits um 6.50 Uhr am Hauptbahnhof für gute Stimmung. Während sich die besonders frühen Vögel bereits einen Platz im Sonderzug sicherten und sich mit Gesängen auf die Partie gegen Eintracht Frankfurt um 18.55 Uhr in der Mainmetropole einstimmten, kauften andere ein Stockwerk tiefer noch Proviant für die Reise ein. „Natürlich haben wir auch Bier eingekauft“, sagt Johann Wagner von den Flachgau Bulls aus Mattsee. Der Mattseer sicherte sich bereits vor einigen Tagen ein Ticket für den Sonderzug. Fan-Beauftragter Florian Wöckl sprach am Donnerstagmorgen von etwa 800 Fans im Zug. Insgesamt werden jedoch 3500 Salzburger in der Commerzbank-Arena erwartet.