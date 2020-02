„Ekelerregende Zustände“ in Eier-Betrieb in NÖ

Vorwürfe wegen Etikettenschwindel

Vorwürfe würden auch in Richtung Etikettenschwindel gehen, wie auch die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb. Das Unternehmen verarbeite je nach Kundenwunsch Freilandeier, Bodenhaltungs- oder importiere Eier aus Käfighaltung. Geprüft werde, ob Freilandei-Produkten etwa auch Käfig-Eier untergemischt werden. Den Medienberichten zufolge hat auch die Staatsanwaltschaft in München nach der Anzeige des Privatdetektivs Voruntersuchungen eingeleitet. Käufer der Eiprodukte befänden sich auch in Deutschland.