Ski-Urlaub lässt Touristen rot werden

Zwei Frauen in Strickpullovern kämpfen sich durch die Massen der Wintertouristen am Salzburger Flughafen. Sie ignorieren die Shuttle-Taxler, die am Ausgang der Ankunftshalle stehen und ihnen Schilder mit Hotelnamen unter die Nase halten. Die Frauen lassen sich in zwei Sessel fallen – kurze Pause, bevor es weitergeht. „Wir sind aus Norwegen“, sagt Kari Gabrielsen. „Meine Tochter und ich machen eine Woche Skiurlaub in Saalbach. Wir freuen uns schon sehr.“ Ein wenig bedrückt sind die beiden trotzdem.