Airbus: „Haben Namen der Geldempfänger genannt“

Angeblicher Scheck an Ex-BZÖ-Politikerin dürfte Fälschung sein

Unterdessen gibt es Neuigkeiten bezüglich des angeblichen 1,5-Millionen-Euro-Schecks, der in der Causa Eurofighter an die frühere FPÖ/BZÖ-Politikerin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger geflossen sein soll. Wie eine Sprecherin der niederländischen ABN Amro Bank am Mittwoch mitteilte, dürfte es sich um eine Fälschung handeln. „Wir können bestätigen, dass dieser Scheck nicht echt ist.“ Kaufmann-Bruckberger betonte gegenüber dem Ö1-„Mittagsjournal“, sie habe von Anfang an gesagt, dass sie den Scheck nicht kenne. Sie habe keinen Scheck und auch kein Geld erhalten. Und auch die Behörden scheinen wenig Substrat in den Vorwürfen zu sehen.