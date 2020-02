Zwei Polster gekauft - und 19.000 Euro obendrauf

Beim Kauf von zwei Sitzpolstern für ihre Gartensessel haben zwei Frauen in Zürich einen Umschlag mit viel Geld entdeckt. Sie meldeten den Fund umgehend bei der Polizei. Zwischen den beiden in Folie verpackten Polstern steckte demnach ein Kuvert mit 20.000 Franken (rund 19.000 Euro), wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch berichtete.