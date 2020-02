„Verstehe nicht, warum Ermittlung so lange dauert“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) spielt den Ball in der Causa Eurofighter an die Justiz. Je schneller diese arbeite, desto leichter sei es für die Bundesregierung, die nachfolgenden Schritte zu setzen, sagte er am Dienstag im ORF-„Report“ (siehe Video oben). Auch mit Kritik an der Justiz sparte er abermals nicht: „Ich verstehe nicht, warum bei uns die Ermittlungen so lange dauern.“