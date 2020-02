Putin könnte lebenslange Immunität bekommen

Der russische Präsident Wladimir Putin könnte mit den geplanten Verfassungsänderungen Immunität auf Lebenszeit bekommen. Das werde in einem neuen Artikel in der Verfassung vorgeschlagen, sagte Pawel Krascheninnikow am Dienstag der Staatsagentur TASS zufolge. Der Abgeordnete sitzt in einer Arbeitsgruppe des Präsidenten, die Vorschläge für diese Änderungen ausarbeitet.