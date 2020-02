„Ich bin froh, dass wir lebend rausgekommen sind“

„Alles kaputt“

Am Dienstag konnten die Betroffenen erstmals in ihre Wohnungen. „Uns hat es am heftigsten erwischt. Einige Dokumente haben wir zum Glück gefunden, aber sonst ist alles kaputt. Wir mussten uns neues Gewand kaufen, das Auto ist auch hin. In so einer Situation ist man so hilflos! Die Menschen sind aber so hilfsbereit, dafür möchte ich mich bedanken, natürlich auch bei den Einsatzkräften.“