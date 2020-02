Mordanklage: Für Ex-Geliebten wird es eng

„Für uns sind die Erhebungen weitestgehend abgeschlossen, eine Anklage könnte es in den nächsten Wochen geben“, so Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zweifel an der Täterschaft gäbe es für die Anklagebehörde keine - schon gar nicht nach einer weiteren DNA-Auswertung: Der kurz nach dem Mord an der werdenden Mutter verhaftete Ex-Geliebte, ein verheirateter Familienvater aus Klagenfurt, steht unter dem Verdacht, die junge Frau erschlagen und dann in der Badewanne abgelegt zu haben, um den Tatort fachmännisch zu „säubern“.