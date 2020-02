„Gruppe S.“ plante Blutbad in 6 deutschen Moscheen

Die in Deutschland aufgeflogene mutmaßliche rechte Terrorzelle „Gruppe S.“ soll Angriffe auf sechs Moscheen in kleineren Städten geplant haben. Die Planungen gelten in Sicherheitskreisen als „besonders ernst zu nehmend“ - auch weil die Männer, die sich laut dpa in einer Telegram-Chatgruppe kennengelernt und nur zweimal getroffen hatten, schnell handlungsbereit waren. Einer von ihnen soll den Auftrag erhalten haben, Waffen zu beschaffen. Zu den Waffen, die bei den Razzien am Freitag gefunden wurden, zählen laut Sicherheitskreisen Äxte, Schwerter und Schusswaffen.