Zensur? Dieser deutsche Rapper ist Ö3 zu böse

Dass man sich damit eventuell einem Publikum verschließt, das eben genau diese Songs kauft, sieht man bei Ö3 nicht so. Verwechseln dürfe man vor allem nicht, dass die Charts nicht repräsentativ für die Playlist des Senders seien, denn - und das ist auch durchaus interessant - viele Radiohörer würden immer schon relativ wenigen Musikkäufern gegenüberstehen, hieß es vom Sender via Aussendung. Also: Die Wenigen, die kaufen, entscheiden damit die Charts. Die Vielen, die das „Hitradio“ hören, teilen aber, wenn man so will, nicht unbedingt deren Geschmack.