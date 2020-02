Das Kreuz mit dem Biber

Hundert Jahre lang galt der Biber in Österreich als ausgestorben: Doch ab den 1970ern wurden Dutzende Exemplare ausgewildert, um den Missstand zu beheben. Heute geht es dem Nager hierzulande gut. Zu gut, wie Kritiker meinen. Denn an den Ufern der Ybbs vermehren sich die Biber derzeit ungehemmt, richten mitunter große Schäden an den Wäldern an. Etliche Wege mussten wegen Gefahr im Verzug bereits gesperrt werden. „Angenagte Stämme könnten jederzeit umstürzen“, heißt es aus dem Rathaus.