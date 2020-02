Pflegehelferin (25) wegen Diebstahls vor Gericht

Eine Pflegehelferin ist am Montag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls mit einem Gesamtschaden von rund 3600 Euro konfrontiert worden. Die 25-Jährige soll zehn Bewohnern eines Seniorenheims Bargeld und eine goldene Uhr sowie in einem Fachgeschäft ein Handy gestohlen haben. Sie zeigte sich teilweise geständig. Der Prozess wurde vertagt.