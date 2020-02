Klopp: Das sind seine Champions-League-Favoriten

Titelverteidigung?

Ja, und was ist eigentlich mit seiner Truppe? Immerhin sind die Reds Titelverteidiger. Klopp: „Ich habe keine Ahnung, ob wir erneut die Champions League gewinnen können, aber wir sollten bereit sein. Was ich weiß und was wir letztes Jahr gezeigt haben, ist, dass wir die Besten schlagen können. Das bedeutet nicht, dass wir es erneut schaffen werden, sondern nur, dass wir es können - und mehr muss ich nicht wissen." Liverpools erste Hürde heißt am Dienstag (21 Uhr) Atletico Madrid auswärts.