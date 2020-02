Österreicher stürzt beim Eisklettern in den Tod

Todesdrama beim Eisklettern in den Karnischen Alpen: In derselben Gegend, wo der Extrembergsteiger Thomas Bubendorfer 2017 so schwer abgestürzt war, erwischte es am Samstag erneut einen Österreicher. Doch für den 56-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - er war sofort tot!