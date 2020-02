Macron beklagt „Schwächung des Westens“

Russischer Außenminister vergleicht Lage mit Kaltem Krieg

Der russische Außenminister Sergej Lawrow verglich indes die Spannungen zwischen Russland und der NATO mit dem Kalten Krieg. „Die zunehmenden Spannungen, der Ausbau der militärischen Infrastruktur der NATO in Richtung Osten, das beispiellose Ausmaß an Übungen an den russischen Grenzen, das unermessliche Aufpumpen von Verteidigungsbudgets - all dies führt zu einer Unberechenbarkeit“, sagte er. Im Kern werde „die Struktur der Konfrontation des Kalten Krieges wiederbelebt“, so Lawrow.