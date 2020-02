Kosten für Langzeitpflege verdoppelten sich

Der Anteil der gesamten Gesundheitsausgaben am BIP war im Vergleich zum Jahr 2017 (10,4 Prozent) leicht rückläufig. In absoluten Zahlen erhöhten sich die Gesundheitsausgaben jedoch um 1,4 Milliarden Euro oder um 3,8 Prozent. Unter den 36 Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) liegt Österreich mit den 10,3 Prozent am BIP auf dem zehnten Platz.