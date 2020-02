Linz will Teile des Alten Rathauses zu Geld machen

Investor gesucht! Gut informierte „Krone“-Leser wissen bereits seit Ende Oktober, dass die Stadt das Innenstadt-Haus am Pfarrplatz 18 veräußern will. Für die Immobilie, wo einst etwa das „Haus der Geschichte“ entstehen hätte sollen, hat man schlichtweg keinen Bedarf mehr. So wurde auch der Nutzungsvertrag der Kulturinitiative Raumschiff, der bis Ende 2019 datiert war, nicht mehr verlängert. Ausziehen musste diese in der Zwischenzeit aber noch nicht, da die nötige Ausschreibung dafür nach wie vor in Vorbereitung ist. Was sich aber demnächst ändern soll, wenngleich aus dem Büro der zuständigen SP-Referentin Regina Fechter gestern zu hören war: „Das noch fehlende Schätzgutachten ist bisher bei uns im Liegenschaftsressort nicht eingelangt.“ Das braucht es aber, um die Ausschreibung endgültig auf den Weg zu bringen und die Immobilie dann auch noch mit dem standesgemäßen Preis zu versehen. Was allerdings bisher nicht wirklich bekannt war, ist, dass man seitens der Stadt nun Ernst macht und auch noch weitere Häuser „versilbern“ will.