US-Tournee trägt schon erste Früchte

Am Parkplatz des Dodger-Stadium in Los Angeles wurden Runden gedreht, in Las Vegas wurde neben dem berühmten Strip auch die Fremont Street durchfahren – im Rahmen einer US-Tour beeindruckte Feuerwehrausstatter Rosenbauer mit dem Concept-Fire-Truck bereits viele Einsatzkräfte in den USA. Vor wenigen Tagen schlug sich der Einsatz auch in den Auftragsbüchern nieder: Das Los Angeles Fire Department kaufte ein hybrides Feuerwehrfahrzeug, das also auch elektrisch betrieben werden kann. Die Leondinger werden das Auto im Frühjahr 2021 ausliefern.