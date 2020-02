Tourengeher-Streit in Hallein: Route bleibt offen

„Ich habe Zinkenlifte-Chef Andreas Klimitsch angerufen und ihm zwei Vorschläge unterbreitet“, sagt Aschauer. Konkret: Entweder die Zinkenlifte übernehmen die Mäharbeiten des 5500 Quadratmeter großen Hanges. Oder er forstet auf – und lässt einen 20 Meter breiten Streifen frei, den die Lifte mähen. Und das, obwohl er in den vergangenen zehn Jahren selbst gemäht hat. „Ich will eine langfristige Lösung, jetzt wo klar ist, dass ich den Grund 25 Jahre nicht nutzen kann. Ich würde aber auch an die Zinkenstüberl-Wirte verpachten“, so Aschauer. SP-Bürgermeister Alexander Stangassinger will die Vorschläge prüfen.