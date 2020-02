Mercedes-Aus in Formel 1? Wolff spricht Klartext!

„Wir sind langfristig dabei“, bekräftigte Teamchef Toto Wolff bei der Pressekonferenz im Königlichen Automobil-Club in London. „Wir mögen diese Plattform, aber gleichzeitig sind wir in Verhandlungen mit den Rechteinhabern, und einige Dinge müssen noch geklärt werden“, betonte der Wiener zu den laufenden Gesprächen mit dem Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media. „Diese Partnerschaft (mit Ineos, Anm.) ist aber ein klares Signal, dass wir unsere erfolgreiche Reise in der Formel 1 fortsetzen wollen.“