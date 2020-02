Jurij Rodionov gewinnt Challenger in Dallas

Der Niederösterreicher Jurij Rodionov hat am Sonntag einen mit 108.320 US-Dollar gut dotierten US-Challenger in Dallas gewonnen. Der ungesetzte 20-Jährige besiegte auf seinem Weg in das Finale u.a. die Top-100-Leute Andreas Seppi (ITA) und Dominik Köpfer (GER), im Finale gab er dem als Nummer 5 gereihten US-Amerikaner Dennis Kudla mit seinem vierten Matchball 7:5,7:6(10) das Nachsehen.