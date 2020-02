80.000 Geldstrafen für zu hohes Tempo

Tempo sinkt an den kontrollierten Stellen

Das Projekt habe sich in den vergangenen zwei Jahren ausgezeichnet bewährt, meint Schwarzl. Wo kontrolliert werde, sinke die Anzahl der Delikte, so Widmann: „Die Fahrer haben fast alle heimische Kennzeichen, sie wissen dann schon, wo öfter gemessen wird.“ Lange halte der Effekt aber nicht an: „Wo wir nicht mehr kontrollieren, gibt es danach wieder mehr Überschreitungen.“