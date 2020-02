Gefährdung für Einzelnen in Österreich überschätzt

„Die Gefährdung für den Einzelnen in Österreich ist durch die Grippe momentan viel größer als durch das Coronavirus“, erläutert einer der Autoren, Gesundheitsökonom Thomas Czypionka. Er verweist auf die „Irrationalität“ im Umgang: Atemschutzmasken seien ausverkauft, obwohl die Infektion über die Hände erfolge. Um eine allfällige Ansteckung zu vermeiden, sei daher die Hände-Desinfektion wichtig. Die Gefährdung in Österreich durch Influenza (Grippe) sei derzeit jedenfalls viel bedeutender als jene durch das Coronavirus, SARS oder MERS zusammen: Bei all diesen Krankheiten habe es bisher keine Todesfälle in Österreich gegeben, auf das Konto der Influenza gingen hingegen mehrere Tausend Todesfälle in Österreich jährlich. An Masern seien 2018 im Vergleich dazu weltweit 142.000 Menschen gestorben.