Familienbeihilfe neu: „Nur 62 Millionen gespart?“

Gedanken machen sich die Leser vor allem auch darüber, was alles gemacht werden könnte mit 62 Millionen Euro. „Gebt das Geld doch den Pensionisten oder investiert es“ ist hier oft zu lesen. Auch auf möglilche, zukünftige Entwicklungen wird hingewiesen. „Vielleicht sind es in einem Jahr ‘nur‘ 62 Millionen an Einsparungen, aber in 20 Jahren sind das dann 1,24 Milliarden Euro - nicht so wenig“, meint Leser sloterdijk.