Bus schlitterte in Hallwang in Graben

Die Bergrettung Salzburg appellierte an Wintersportler um Zurückhaltung im freien Gelände am morgigen Donnerstag. „Der ergiebige Schneefall mit Sturm am Dienstag und Mittwoch brachte eine heikle Lawinensituation. Wir befürchten, dass die gute Wettersituation und der Neuschnee in den kommenden Tagen die Wintersportler zu Tiefschneeabfahrten abseits der Pisten verlocken“, erklärte Bergrettungssprecherin Maria Riedler. In bestimmten Gebieten herrsche eine heikle Triebschneesituation, die besonders viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung erfordere. „Wir raten zu defensivem Verhalten und im besten Fall auf Verzicht riskanter Abfahrten. Dazu bitten wir um gute Tourenplanung und das Einholen des aktuellen Lawinenlageberichts unter www.lawine.salzburg.at/lagebericht.html“.