Coronavirus verbreitet: Chinesin droht Todesstrafe

In China hat die Polizei eine Frau festgenommen, weil sie die Auflagen zum Coronavirus verletzt haben soll. Sie sei in Kontakt mit einer Person aus einem von der Epidemie betroffenen Gebiet gewesen und habe dies „absichtlich verschleiert“. Menschen, die das Virus absichtlich verbreiten, droht in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang die Todesstrafe.