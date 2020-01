Coronavirus & Co.: So schützen sich Reisende

1372 bestätigte Infektionen in China

Touristen sind angehalten, vor allem in China auf rohes Fleisch zu verzichten. Experten gehen davon aus, dass das Coronavirus durch ein Tier, wahrscheinlich ein Flughund, ausbrach. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in China indes auf 1372 gestiegen. Das Staatsfernsehen gab die Zahl der Toten am Samstagabend Ortszeit unverändert mit 41 an, davon 39 in der schwer betroffenen Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan.