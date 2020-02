Kleine Skigebiete leiden unter Schneemangel

Einmal mehr sind es vor allem die Betreiber kleinerer Skiregionen in der südlichen Landeshälfte, denen die lauen Temperaturen und der ausbleibende Niederschlag zusetzen. Im weststeirischen Modriach-Winkel redet man gar schon von einer „gelaufenen Saison“: „Bei uns herrscht mitten im Winter frühlingshafte Stimmung, das ist schon traurig. Nachdem auch in den nächsten 14 Tagen keine markante Wetteränderung in unserer Region ins Haus stehen soll, ist die Saison eigentlich gelaufen“, so ein Verantwortlicher zur „Krone“.