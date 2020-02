Taxigäste zahlten nicht und verletzten den Fahrer

Da dürfte wohl auch zu viel Alkohol bis in die frühen Morgenstunden mitgespielt haben. Gegen 6.30 Uhr ließen sich der Niederösterreicher (34) und der Steirer (23) von einem Taxi zu ihrem Hotel in der Villacher Innenstadt chauffieren. Die beiden weigerten sich aber, den Taxilohn zu bezahlen. Es kam zu einer Rangelei zwischen dem Niederösterreicher und dem 58-jährigen Taxilenker, bei der der Taxifahrer einen Faustschlag ins Gesicht verpasst bekam. Daraufhin sind die beiden in ihr Hotelzimmer geflüchtet. Die beiden konnten von der Polizei im Hotelzimmer angetroffen werden. Dabei ging der 34-Jährige sofort derart gegen die erhebenden Beamten vor, dass dieser festgenommen werden musste. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, weshalb der Niederösterreicher noch nicht einvernahmefähig war. Er muss erst wieder nüchtern werden. Der Taxilenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die beiden Männer werden nach Abschluss der Ermittlungen wegen Betrugs, der Niederösterreicher zusätzlich wegen Körperverletzung angezeigt.