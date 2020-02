Kapfenberg und Klosterneuburg im Herren-Cupfinale

Die Kapfenberg Bulls und die Dukes Klosterneuburg bestreiten am Sonntag (17 Uhr) im Multiversum Schwechat das Finale im Basketball-Cup der Herren! Der Titelverteidiger aus der Steiermark bezwang am Samstag den SKN St. Pölten mit 89:71 (43:32). Die Niederösterreicher setzten sich gegen die Vienna D.C. Timberwolves mit 84:60 (45:34) durch. Damit kommt es zum „programmierten“ Endspiel. Die Obersteirer haben den Pokal in den vergangenen drei Jahren - und bisher insgesamt fünf Mal - geholt. Klosterneuburg ist Cupsieger 2013.