Bonusrunden-Start: Knapper Fivers-Sieg in Krems

In einem sehr engen Spiel erarbeiteten sich die drittplatzierten Kremser in der 24. Minute ihre erste Zweitore-Führung (15:13), diese nahmen sie auch in die Pause mit. Die zu Beginn der Partie leicht im Vorteil gewesenen Wiener sahen sich zu Beginn der Schlussviertelstunde mit einem Dreitore-Rückstand konfrontiert, gingen nach einem Zwischenspurt aber mit einem 28:27 in die Schlussminute.