Coronavirus: Tokio dementiert Olympia-Absage!

Bis Freitag belief sich die Zahl der bestätigten Fälle des neuen Erregers in Japan auf 17. In den meisten Fällen erfolgten die Infektionen jedoch in China. Das Außenministerium in Tokio gab am Freitag eine Reisewarnung für ganz China aus und forderte die eigene Bevölkerung auf, von nicht zwingend notwendigen Besuchen in China abzusehen. Bezüglich der besonders stark betroffenen chinesischen Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan, wo der Erreger ausgebrochen war, gilt eine noch höhere Warnstufe.