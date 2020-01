Radler flüchtete nach Zusammenstoß im Tennengau

Der Flachgauer (58) war am Mittwoch in Taxach beim Radweg auf der Salzburger Straße, auf Höhe des Straßenkilometers 4,2 unterwegs. Während er mit Warnweste Richtung Rif unterwegs war, kam ihm ein weiterer Radfahrer in dunkler Kleidung entgegen. Die beiden Radler prallten daraufhin frontal zusammen. Dabei wurde der 58-Jährige im Gesichts verletzt. Der zweite Radfahrer raste nach dem Zusammenstoß mit seinem schwer beschädigten Bike Richtung Rehhof davon. Das Rote Kreuz musste den Verletzten in das Unfallkrankenhaus einliefern.