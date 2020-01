Das unglaubliche Leben von Lugner-Stargast Vonn!

Am 18. Oktober 1984 kam Lindsey Caroline Kildow in St. Paul/Minnesota als Tochter von Linda Anne (Krohn) und Alan Lee Kildow zur Welt. Sie wuchs in Burnsville auf und stand mit zwei Jahren erstmals auf Ski. Richtig Ski fahren lernte sie in der Buck Hill Akademie des Österreichers Erich Sailer. Vater Alan, selbst früher ein Rennläufer, forcierte die Karriere seiner Tochter intensiv. Lindsey trainierte in Minnesota, Vail und Oregon.