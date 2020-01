Coronavirus: Verdachtsfälle nun online abrufbar

Nach den ersten Coronavirus-Verdachtsfällen in Österreich hat nun das Gesundheitsministerium auf seiner Website eine täglich aktualisierte Liste mit den jüngsten Verdachtsfällen online gestellt. „Wir kommunizieren damit transparent und übersichtlich. Es ist wichtig, umsichtig zu agieren und Gerüchten keinen Platz zu geben. Es gibt aktuell keinen Grund zur Panik. Österreich ist bestens aufgestellt“, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag. Am Nachmittag wurde ein weiterer Verdachtsfall in Wien gemeldet. Bei der Person handelt es sich um eine Touristin aus der südchinesischen Region Guangdong. Sie klagte über Halsschmerzen und wurde von der Notaufnahme in der Rudolfstiftung ins Kaiser-Franz-Josef-Spital gebracht.