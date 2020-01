96.000 Erkrankte: Offensive für Grippe-Impfung

Anschober ging mit gutem Beispiel voran und ließ sich gegen die Influenza impfen. „Bei vielen Erkrankungen haben wir es in der Hand, uns weitgehend zu schützen“, so der Minister. Anschober will daher mit Fachexperten Maßnahmen für eine Impfinitiative bei Schlüsselerkrankungen erarbeiten. „Bis Sommer wird die neue Initiative vorliegen“, kündigte der Gesundheitsminister an.