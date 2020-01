Foto zeigt brennenden Hubschrauber von Kobe Bryant

Helikopter sind bei Prominenten in Los Angeles und Umgebung ein beliebtes Fortbewegungsmittel, um dem notorischen Verkehrschaos in der kalifornischen Metropole zu entfliehen - aber auch ein teures. Eine Maschine des fortgeschrittenen Typs Sikorsky S-76 zu mieten, koste laut Branchenkennern in der Stunde rund 4.000 US-Dollar (3.628,12 Euro). Die S-76 gelte grundsätzlich als „zuverlässige“ Maschine, erklärte der auf die Luftfahrtbranche spezialisierte US-Anwalt Gary C. Robb.