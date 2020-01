Drogen unter Kindersitz ins Land geschmuggelt

Ein 30-jähriger Slowake soll in seinem Auto den Kindersitz als Drogenversteck genutzt haben. Der Verdächtige dürfte so zumindest sechs Monate lang große Mengen an Crystal-Meth und Marihuana nach Österreich geschmuggelt und im oststeirischen Raum Weiz verkauft haben. Die Spezialeinheit Cobra nahm ihn bereits vergangene Woche fest.