Mehr Waldfläche durch Klimawandel in Österreich

Vor allem Fichten wachsen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in den Himmel! Das hat ausgerechnet mit dem Klimawandel zu tun. Denn weil es wärmer wird, verschiebt sich die alpine Baumgrenze nach oben. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Waldfläche in Österreich dadurch um 13.000 Hektar vergrößert.