TBC-Abschüsse: Wild meidet „tödliches“ Gatter

Wegen TBC-Gefahr müssen in Kaisers im Lechtal noch 20 von ursprünglich festgelegten 58 Stück Rotwild erlegt werden - die „Krone“ berichtete. Weil herkömmliche Jagdmethoden scheiterten, wurde ein Wildgatter errichtet, das die Tiere nun aber meiden. Bürgermeister Norbert Lorenz fordert in einem Brief an die BH ein Umdenken.